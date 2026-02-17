Bastoni conferenza stampa dopo Inter-Juventus | orario e dove vederla in tv
Alessandro Bastoni ha annunciato che parteciperà a una conferenza stampa oggi, martedì 17 febbraio, a Bodo, per parlare della partita di Champions League contro i norvegesi. La sua presenza segue la recente sfida tra Inter e Juventus, che ha acceso le polemiche tra i tifosi e i media. Bastoni si unirà a Cristian Chivu per rispondere alle domande dei giornalisti prima dell'incontro di domani, che si svolgerà in Norvegia.
(Adnkronos) – Alessandro Bastoni torna a parlare dopo Inter-Juve. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore nerazzurro interverrà al fianco di Cristian Chivu nella conferenza stampa della vigilia direttamente da Bodo, dove domani la squadra meneghina sfiderà i norvegesi nell'andata dei playoff di Champions League. Piatto forte (se non unico), ovviamente, la simulazione nella sfida di San Siro che ha portato al secondo giallo, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu, condizionando così il match, vinto 3-2 dall'Inter. La conferenza stampa di Chivu e Bastoni è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 17.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streamingLa conferenza di oggi di Chivu e Bastoni sarà visibile su Inter Tv, in streaming su Dazn e sul sito ufficiale nerazzurro. L’orario di inizio è previsto per le 17:15. corrieredellosport.it
