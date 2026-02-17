Bastoni a tu per tu con i media alla vigilia di Bodo Glimt | focus sul post Inter-Juve
Alessandro Bastoni si prepara a incontrare i giornalisti oggi alle 17:15 all’Aspmyra Stadion di Bodø, dopo che la sua squadra ha perso contro l’Inter. La sua presenza si deve alla partita appena conclusa e alla volontà di spiegare cosa è successo in campo. Bastoni risponderà alle domande dei media prima della sfida di domani contro il BodoGlimt.
Nel pomeriggio odierno, alle 17:15, Alessandro Bastoni parlerà in conferenza stampa all'Aspmyra Stadion di Bodø. L'evento assume contorni particolari dopo il derby contro la Juventus e la successiva polemica legata all'episodio della caduta che ha coinvolto Kalulu. L'obiettivo è difendere l'onorabilità del difensore e offrire chiarimenti sull'accaduto, con l'intento di riportare la discussione su toni più concreti in vista della trasferta norvegese. Bastoni intende rigettare con fermezza l'etichetta di “simulatore seriale” attribuitagli dall'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Bastoni nella bufera: il giocatore ancora turbato torna alla sua nornalità. Pensare alla Champions col Bodo e oggi dirà la sua veritàDopo il giorno di riposo trascorso in famiglia, nella casa in provincia di Bergamo dove vive con la moglie e la figlia, il giocatore è tornato alla sua routine. Ancora turbato dall’ondata di odio, il ... corriere.it
Giaccherini: A me ha dato fastidio l'esultanza di Bastoni. Capisco che tu giochi per l'Inter, che è una partita tirata, tesa, però ci vuole anche...Emanuele Giaccherini, opinionista, si è così espresso a Dazn sull'episodio Kalulu-Bastoni: Il braccio di Kalulu? Nooo, questa è una carezza. Io credo che La Penna ... milannews.it
Bodo Glimt-Inter, in conferenza stampa con Cristian Chivu ci sarà Alessandro Bastoni x.com
