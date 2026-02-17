Bastoni a tu per tu con i media alla vigilia di Bodo Glimt | focus sul post Inter-Juve

Nel pomeriggio odierno, alle 17:15, Alessandro Bastoni parlerà in conferenza stampa all'Aspmyra Stadion di Bodø. L'evento assume contorni particolari dopo il derby contro la Juventus e la successiva polemica legata all'episodio della caduta che ha coinvolto Kalulu. L'obiettivo è difendere l'onorabilità del difensore e offrire chiarimenti sull'accaduto, con l'intento di riportare la discussione su toni più concreti in vista della trasferta norvegese. Bastoni intende rigettare con fermezza l'etichetta di “simulatore seriale” attribuitagli dall'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Alessandro Bastoni parlerà domani in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, dopo il recente episodio con Kalulu durante la sfida tra Inter e Juventus.

La sconfitta del Manchester City di Guardiola contro il Bodö Glimt, con un punteggio di 3-1, rappresenta un episodio insolito nel panorama calcistico europeo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Moratti: Bastoni? Una simulazione entusiasta. La Juventus che fa la vittima è un fatto nuovo; Moratti irreale, reinventa così Bastoni: Simulazione entusiasta, povero ragazzo. La Juve esagera; Bastoni nella bufera: il giocatore ancora turbato torna alla sua nornalità. Pensare alla Champions col Bodo e oggi dirà la sua verità; Moratti: Bastoni? Simulazione entusiasta. La Juve fa la vittima, è un fatto nuovo.

Bastoni nella bufera: il giocatore ancora turbato torna alla sua nornalità. Pensare alla Champions col Bodo e oggi dirà la sua veritàDopo il giorno di riposo trascorso in famiglia, nella casa in provincia di Bergamo dove vive con la moglie e la figlia, il giocatore è tornato alla sua routine. Ancora turbato dall’ondata di odio, il ... corriere.it

Giaccherini: A me ha dato fastidio l'esultanza di Bastoni. Capisco che tu giochi per l'Inter, che è una partita tirata, tesa, però ci vuole anche...Emanuele Giaccherini, opinionista, si è così espresso a Dazn sull'episodio Kalulu-Bastoni: Il braccio di Kalulu? Nooo, questa è una carezza. Io credo che La Penna ... milannews.it

Bodo Glimt-Inter, in conferenza stampa con Cristian Chivu ci sarà Alessandro Bastoni x.com

Sky - Previsto turnover pesante contro il Bodo Glimt - facebook.com facebook