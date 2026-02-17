Bastonate alle operatrici della comunità per rubare il bancomat due minorenni nei guai

Il 13 febbraio, due minorenni di 17 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Renazzo dopo aver tentato di rubare il bancomat. La rapina si è svolta alla sera, quando i due ragazzi sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare un distributore automatico all’interno della comunità minorile in cui sono ospiti.

Tentata rapina in concorso. Nella tarda serata dello scorso 13 febbraio, i carabinieri di Renazzo hanno arrestato due 17enni entrambi ospiti di una locale comunità minorile. Tutto è nato quando una segnalazione ha informato la centrale operativa del Comando dell’Arma di Cento che era in corso una accesa discussione tra gli ospiti ed alcune operatrici della comunità. I due ragazzini al termine delle formalità, su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, sono stati collocati presso un Centro di Prima Accoglienza in attesa dell’udienza di convalida.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Ruba un bancomat, preleva i soldi e va a giocare alle slot machine: giovane nei guai Due minorenni nei guai. Simulano rapina e botte per rincasare in ambulanzaDue minorenni sono stati denunciati dopo aver simulato una rapina e un’aggressione per farsi accompagnare in ambulanza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aggressioni a San Lorenzo, il tunisino andrà in carcere a Rebibbia: colpite anche due operatrici Ama e una 12enne. Bastonate alle operatrici della comunità per rubare il bancomat, due minorenni nei guai x.com I carabinieri hanno dato esecuzione a 7 misure cautelari nei confronti di operatrici sanitarie e responsabile della casa di riposo Domus Mitreo a Grottaferrata. facebook