Conor Niland ha scritto un libro che mette sotto pressione il mondo del tennis. La sua opera, intitolata

C’è qualcosa di spudoratamente immorale nella vana necessità di ascesa sportiva di Conor Niland. Il tennista irlandese autore di Quasi farcela (Mondadori), definito dai più il libro contraltare di Open di André Agassi, è l’esempio classico di chi vive in conscia mancanza di principio di realtà. Niland come un criceto in gabbia corre per oltre vent’anni nella sua bella ruotina dei tornei minori – Futures e quando va bene Challenger – e grazie alle sue sconfitte sui campi di mezzo mondo, al suo non esplodere mai, al non scalare mai realmente il ranking del tennis, alimenta quel sistema ipercompetitivo e disumanizzante che per sopravvivere nell’iperuranio dell’evento divora gli atleti mediocri, scarsi, subalterni, scagliandoli ogni volta sul fondo, esanimi, moribondi come una prova di Squid Game. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bassifondi, bidoni, ambizioni fallite nel tennis: “Quasi farcela”, il libro anti-Open sull’epopea del tennista irlandese mai riuscito a diventare un campione

Musetti agli Australian Open è riuscito in un’impresa sfortunata mai vista nella storia del tennisLorenzo Musetti aveva la possibilità di passare in semifinale agli Australian Open, ma si è ritirato nei quarti di finale.

Parla Heribert Mayr, il primo maestro del campione azzurro "Così mi disse che aveva scelto di diventare un tennista Oggi ha la stessa grinta e competitività dello Jannik bambino». "Il mio Sinner. Un vincente nato»Heribert Mayr rivela che Jannik Sinner ha deciso di abbandonare lo sci per dedicarsi al tennis, una scelta nata da una richiesta diretta del ragazzo durante un incontro tra loro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.