Baskonia aggiornamento infortuni | Diop fuori Kurucs incerto per la Copa del Rey

Il Kosner Baskonia ha annunciato che il giocatore Diop resta fuori a causa di un infortunio subito nel derby contro Surne Bilbao, mentre Kurucs non è ancora sicuro di partecipare alla Copa del Rey. Diop si è infortunato durante la partita, lasciando il team con un'assenza importante. Kurucs si sta ancora riprendendo da un problema fisico e il suo recupero non è certo. La squadra sta monitorando attentamente la situazione di entrambi i giocatori.

Un aggiornamento medico emesso dal Kosner Baskonia sintetizza lo stato degli infortuni registrati durante il derby contro Surne Bilbao, incompatibilità con la 20ª giornata della Liga Endesa. L'attenzione è centrata su tre giocatori, con tempi di recupero che dipendono dall'evoluzione clinica di ciascuna condizione. Il Khalifa Diop ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro durante il salto iniziale del derby contro Surne Bilbao. Gli esami hanno evidenziato una contusione ossea associata a lesioni delle parti molli. Diop salterà i prossimi impegni; i tempi di rientro saranno determinati dall'evoluzione clinica.