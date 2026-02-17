Baskin l’inclusione è in campo Genco | Sport libero e per tutti

Noi alunni della quinta A, grazie ai contatti presi con Eraldo Mazzuca, presidente della società sportiva Team Nova Basket di Lastra a Signa, che ha recentemente attivato corsi gratuiti di baskin aperti a tutti per promuovere l’inclusione sul territorio, il 12 febbraio 2026 abbiamo incontrato Giuseppe "Beppe" Genco, responsabile, allenatore e giudice di campo. Cosa è il Baskin? "Il Baskin è una parola composta: unisce “basket“ e “inclusione“. Dall’unione di parti di queste due parole nasce il termine Baskin". Quando e dove è nato? "Il Baskin è uno sport nato nel 2003 in una scuola di Cremona. L’idea è nata per permettere di giocare anche a una ragazza con pochissima mobilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’Avellino Basket si distingue ancora una volta impegnandosi nel sociale durante la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West.

