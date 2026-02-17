Basketin Toscano | Galaxy Lucca tris di vittorie e mira alla trasferta di Garfagnana
Galaxy Baskin: Terza Vittoria Filata e Sguardo al Futuro del Baskin Toscano. I Galaxy Baskin continuano a brillare nel campionato toscano di basketin, conquistando la terza vittoria consecutiva sabato 16 febbraio 2026 contro il Pistoia Baskin Gialli con un punteggio di 90-73 al PalaCavanis di Lucca. La squadra, espressione della società Aran Cucine Lucca, si prepara ora alla trasferta di Castelnuovo Garfagnana, in programma per il 22 febbraio, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Un Match Equilibrato, Deciso da un Terzo Quarto Vincente. L’incontro contro il Pistoia Baskin Gialli si è rivelato combattuto fin dalle prime battute, con entrambe le squadre impegnate in una strenua battaglia a colpi di schema.🔗 Leggi su Ameve.eu
La tennista, nata a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) il 4 gennaio 1996, è un mix di tempra, talento e leggerezza
Jasmine Paolini, nata a Castelnuovo di Garfagnana nel 1996, è una tennista italiana nota per la sua determinazione e naturale eleganza in campo.
Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Atletico Lucca-Capezzano il clou. In Garfagnana derby interessanti
Questa domenica si gioca il big match di Prima categoria tra Atletico Lucca e Capezzano, due squadre che si trovano a pochi punti di distanza in classifica.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Da un derby toscano a un altro. Dopo aver ospitato la Pielle Livorno, sabato è il turno di Piombino, che farà visita al Dany Basket in occasione della 26° giornata del girone B di Serie B Nazionale. Un match di grande importanza per il prosieguo della stagione: