BASKET SERIE B L’Etrusca si arrende nel derby Empoli più solida
L’Etrusca Basket ha perso il derby contro la Computer Gross Use Empoli, subendo un risultato di 86-65 davanti al suo pubblico. La squadra toscana ha faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato il gioco fin dall'inizio. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi locali che hanno assistito a una sfida difficile. Empoli ha mostrato maggiore solidità e controllo durante tutta la gara.
Derby amaro per l’Etrusca Basket, superata per 86-65 dalla Computer Gross Use Empoli sul parquet di casa nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. L’inizio è stato combattuto con gli ospiti più precisi nelle prime soluzioni offensive e capaci di chiudere avanti 19-14 al termine del primo quarto, sfruttando una migliore circolazione di palla. L’Etrusca ha provato a rispondere con maggiore aggressività difensiva, ma ha faticato a contenere le transizioni avversarie e a trovare regolarità in fase realizzativa. Nel secondo periodo i padroni di casa sono riusciti a restare agganciati al match, costruendo alcune buone iniziative in attacco e migliorando l’equilibrio nei possessi, andando all’intervallo lungo sul 33-38 con il divario ancora contenuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket, Unieuro ko nel derby romagnolo: Forlì si arrende a Rimini
Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio.
Basket, l'Unieuro si arrende: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi
L'Unieuro Forlì ha perso il derby di Romagna contro la Dole Rimini, che ha conquistato la vittoria con il punteggio di 78-63.
Basket femminile serie B, successo per la Bagalier. La squadra civitanovese è in quinta posizioneLa Bagalier Feba Civitanova ha battuto 85-49 (parziali 24-10, 23-11, 20-11, 18-17) la Pielle Livorno nel campionato di ...
Serie B - Basket Academy si arena a Messina e la Basket School prevaleI giallorossi arrivano scarichi al Pala Tracuzzi, proprio contro un team che fa dell'agonismo e dell'alta intensità la sua arma vincente. Peraltro, l'Academy deve rinunciare ...
