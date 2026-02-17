BASKET SERIE B L’Etrusca si arrende nel derby Empoli più solida

L’Etrusca Basket ha perso il derby contro la Computer Gross Use Empoli, subendo un risultato di 86-65 davanti al suo pubblico. La squadra toscana ha faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato il gioco fin dall'inizio. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i tifosi locali che hanno assistito a una sfida difficile. Empoli ha mostrato maggiore solidità e controllo durante tutta la gara.

Derby amaro per l’Etrusca Basket, superata per 86-65 dalla Computer Gross Use Empoli sul parquet di casa nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. L’inizio è stato combattuto con gli ospiti più precisi nelle prime soluzioni offensive e capaci di chiudere avanti 19-14 al termine del primo quarto, sfruttando una migliore circolazione di palla. L’Etrusca ha provato a rispondere con maggiore aggressività difensiva, ma ha faticato a contenere le transizioni avversarie e a trovare regolarità in fase realizzativa. Nel secondo periodo i padroni di casa sono riusciti a restare agganciati al match, costruendo alcune buone iniziative in attacco e migliorando l’equilibrio nei possessi, andando all’intervallo lungo sul 33-38 con il divario ancora contenuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio.

L'Unieuro Forlì ha perso il derby di Romagna contro la Dole Rimini, che ha conquistato la vittoria con il punteggio di 78-63.

