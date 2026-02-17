Bartesaghi Milan leggera frenata per il rinnovo | svelata la strategia dei rossoneri

Bartesaghi Milan, il club ha rallentato le trattative per il rinnovo perché cerca di definire una strategia precisa per trattenere il giovane talento cresciuto nel settore giovanile. Mentre i tifosi seguono con trepidazione le ultime partite di campionato, i dirigenti rossoneri discutono in privato le modalità per blindare il giocatore più promettente della Primavera. Un dettaglio importante riguarda il possibile aumento dell’ingaggio e le clausole di riscatto.

Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Sull’addio alla Juve.» Psg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma.Cosa può succedere Convocati Como per il Milan, le scelte di Fabregas: ci sono due ritorni! La lista completa Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime Chelsea, il Mondiale per Club presenta il conto: infortuni, cali di forma e stanchezza. Il punto sui Blues Manchester United, che caos in casa Red Devils! Ma la squadra corre grazie al traghettatore Carrick Leicester, la classifica piange: due anni dopo l’impresa con Ranieri, il caos regna sovrano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri Frenata per il rinnovo di Bartesaghi: la strategia del Milan per il giovane talentoIl Milan ha deciso di fermare temporaneamente le trattative per il rinnovo di Bartesaghi, un giovane difensore che ha attirato l’attenzione nel settore giovanile. Calciomercato, il Milan accelera per Goretzka: ecco la strategia dei rossoneriIl Milan si muove deciso per portare a casa Goretzka. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Bartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri per blindare il gioiello cresciuto nella propria PrimaveraBartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri per blindare il gioiello cresciuto nella propria Primavera Mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è inte ... calcionews24.com Milan frenato dal Sassuolo: finale thriller a San Siro! Bartesaghi show, quante polemichePronti via Saelemaekers tenta subito una conclusione, che si perde alta sopra la traversa. Dopo un buon avvio di gara dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono i neroverdi grazie alla rete ... tuttosport.com #Milan, in arrivo il rinnovo di #Bartesaghi. #Moretto: "Previsto incontro a fine stagione" #SerieA #SempreMilan x.com #Milan, in arrivo il rinnovo di #Bartesaghi. #Moretto: "Previsto incontro a fine stagione" #SerieA #SempreMilan facebook