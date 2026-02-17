Barometro nPerf 2025 | fibra iliad domina Ecco la classifica completa

Il barometro nPerf 2025 rivela che la fibra di Iliad raggiunge il primo posto, grazie ai oltre 693.000 test effettuati dagli utenti italiani nel 2025. La crescita della connettività fissa si riflette nei risultati, che mostrano un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti. I dati indicano come le reti di Iliad siano diventate sempre più affidabili e veloci, attirando un numero crescente di utenti in tutto il paese. La classifica completa conferma questa tendenza.

Barometro nPerf 2025, il nuovo rapporto annuale, basato su oltre 693.000 test effettuati dagli utenti italiani nel corso del 2025, delinea un panorama di forte crescita per la connettività fissa nazionale. I test sono stati effettuati tramite l’app nPerf su rete fissa domestica, in condizioni reali di utilizzo, e includono sia connessioni FTTH sia FWA. Il verdetto è chiaro: i liad si conferma leader assoluto del mercato, dominando le principali metriche prestazionali, mentre TIM e Fastweb mantengono posizioni di eccellenza in segmenti specifici come la navigazione web e lo streaming video. Connessioni Mobili 2025: Vodafone domina il barometro nPerf. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

