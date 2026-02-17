Barca Hjortspring | analisi rivoluzionarie svelano origine baltica e rotte marittime del IV-III secolo aC

Gli scienziati hanno scoperto che la barca Hjortspring, datata tra il IV e il III secolo a.C., proviene dalla regione baltica, grazie a recenti analisi chimiche. Questa scoperta ha chiarito che la nave era utilizzata lungo rotte marittime ancora sconosciute, collegando le comunità della Scandinavia alle terre baltiche. Un dettaglio interessante è che i resti mostrano tracce di legno proveniente da alberi locali, che confermano l’origine geografica dell’imbarcazione.

Un'Impronta Millenaria: Scoperta Rivoluzionaria sull'Origine della Barca di Hjortspring. Una scoperta sensazionale sta riscrivendo la storia della navigazione nell'Europa settentrionale. Analisi scientifiche dettagliate su una barca da guerra dell'Età del Ferro, rinvenuta in Danimarca e risalente al IV-III secolo a.C., hanno rivelato che l'imbarcazione non fu costruita da popolazioni locali, ma proviene dalle coste orientali del Mar Baltico. La ricerca, pubblicata sulla rivista PLOS One, apre nuove prospettive sulle rotte marittime e le migrazioni di oltre duemila anni fa. Il Mistero di Hjortspring: Un Secolo di Domande.