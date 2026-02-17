Il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare 6742026 dopo l’incendio in un ristorante di Crans Montana, che ha provocato danni e paura tra i clienti. La decisione mira a chiarire le regole di sicurezza antincendio per bar e ristoranti, spesso confuse o poco precise. La circolare fornisce indicazioni pratiche per evitare incidenti simili, affrontando in modo diretto le procedure di prevenzione e intervento.

Il ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato la circolare 6742026, un documento che vuole fare chiarezza su un tema che, negli anni, ha generato dubbi applicativi. Quando un bar o un ristorante deve essere trattato come un semplice pubblico esercizio e quando, invece, va considerato un locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo, ai fini della prevenzione incendi? In considerazione dei tragici fatti di Crans Montana, una risposta precisa è quanto mai doverosa, anche perché la distinzione non è, di certo, soltanto teorica. Anzi, dalla corretta classificazione dell’attività dipendono differenti obblighi, adempimenti e responsabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bar e ristoranti, il ministero chiarisce la sicurezza antincendio dopo Crans Montana

La sicurezza in primo piano. Dopo Crans Montana la sindaca alza la voce: “In bar e ristoranti non si balla”La sindaca di Castiglione, dopo gli eventi di Crans Montana, ribadisce l'importanza della sicurezza nei locali pubblici.

Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragediaDopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.