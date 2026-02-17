Bar e ristoranti il ministero chiarisce la sicurezza antincendio dopo Crans Montana
Il ministero dell’Interno ha diffuso la circolare 6742026 dopo l’incendio in un ristorante di Crans Montana, che ha provocato danni e paura tra i clienti. La decisione mira a chiarire le regole di sicurezza antincendio per bar e ristoranti, spesso confuse o poco precise. La circolare fornisce indicazioni pratiche per evitare incidenti simili, affrontando in modo diretto le procedure di prevenzione e intervento.
Il ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato la circolare 6742026, un documento che vuole fare chiarezza su un tema che, negli anni, ha generato dubbi applicativi. Quando un bar o un ristorante deve essere trattato come un semplice pubblico esercizio e quando, invece, va considerato un locale di intrattenimento o di pubblico spettacolo, ai fini della prevenzione incendi? In considerazione dei tragici fatti di Crans Montana, una risposta precisa è quanto mai doverosa, anche perché la distinzione non è, di certo, soltanto teorica. Anzi, dalla corretta classificazione dell’attività dipendono differenti obblighi, adempimenti e responsabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La sicurezza in primo piano. Dopo Crans Montana la sindaca alza la voce: “In bar e ristoranti non si balla”La sindaca di Castiglione, dopo gli eventi di Crans Montana, ribadisce l'importanza della sicurezza nei locali pubblici.
Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragediaDopo la tragedia di Crans-Montana del Capodanno 2026, l’attenzione sulla sicurezza antincendio nei locali svizzeri è aumentata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Prevenzione incendi bar e ristoranti: regole 2026 e Circolare 674 VVF; Contro di lei 350 denunce, l'incubo di bar e ristoranti colpisce anche Bergamo: daspo per la truffatrice; Antincendio, arriva una stretta per bar e ristoranti; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire.
Bar e ristoranti, il ministero chiarisce la sicurezza antincendio dopo Crans MontanaIl ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha pubblicato la circolare 674/2026, un documento che vuole fare chiarezza su un tema che, negli anni, ha generato dubbi applicativi. quifinanza.it
Dopo il daspo la donna che non paga bar e ristoranti colpisce ancora: Spritz e insulti, poi la fugaLa donna, con centinaia di denunce all’attivo, segnalata ancora in Bergamasca nonostante il recente provvedimento del questore. A farne le spese un bar, una gelateria, un albergo, un negozio da ... bergamonews.it
#Saelemaekers campione vero: visita di due ore a Kean, il ragazzo sopravvissuto di #CransMontana x.com
Premio Rosa Camuna 2026 al team lombardo intervenuto dopo la tragedia di Crans-Montana facebook