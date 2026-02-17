Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia, madre di un bambino gravemente ferito, per offrirle supporto dopo il delicato intervento al cuore. La premier ha promesso di fare tutto il possibile per aiutare la famiglia, portando loro parole di conforto in un momento difficile. La telefonata è arrivata dopo che il bambino ha subito un trapianto di cuore, una procedura complessa e rischiosa. Meloni si è detta vicina alla famiglia, promettendo di seguire personalmente l’evolversi della situazione e di offrire ogni aiuto necessario.

Questa settimana l’Italia intera è scossa da una storia che potremmo definire tragica: un bambino che doveva ricevere un cuore per il trapianto, dopo l’operazione si è ritrovato attaccato all’ecmo poiché l’organo sembrerebbe non essere stato conservato bene e sia arrivato bruciato. Una tragedia perché la famiglia aspettava da due anni quel trapianto, adesso il piccolo è il primo della lista ma non è facile trovare un altro organo. L’appello è stato esteso anche fuori dall’Italia ed ora è intervenuta Giorgia Meloni. Bisogna fare chiarezza, capire cosa sia successo, come mai l’organo possa essere stato conservato male. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bambino trapianto, Meloni rincuora la mamma: “Faremo il possibile”

