Bambino trapianto Meloni rincuora la mamma | Faremo il possibile
Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia, madre di un bambino gravemente ferito, per offrirle supporto dopo il delicato intervento al cuore. La premier ha promesso di fare tutto il possibile per aiutare la famiglia, portando loro parole di conforto in un momento difficile. La telefonata è arrivata dopo che il bambino ha subito un trapianto di cuore, una procedura complessa e rischiosa. Meloni si è detta vicina alla famiglia, promettendo di seguire personalmente l’evolversi della situazione e di offrire ogni aiuto necessario.
Questa settimana l’Italia intera è scossa da una storia che potremmo definire tragica: un bambino che doveva ricevere un cuore per il trapianto, dopo l’operazione si è ritrovato attaccato all’ecmo poiché l’organo sembrerebbe non essere stato conservato bene e sia arrivato bruciato. Una tragedia perché la famiglia aspettava da due anni quel trapianto, adesso il piccolo è il primo della lista ma non è facile trovare un altro organo. L’appello è stato esteso anche fuori dall’Italia ed ora è intervenuta Giorgia Meloni. Bisogna fare chiarezza, capire cosa sia successo, come mai l’organo possa essere stato conservato male. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Bambino trapiantato, Meloni chiama la mamma: “Faremo giustizia”Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino trapiantato, dopo aver scoperto che il cuore ricevuto dal bambino era danneggiato.
Il bambino che ha ricevuto il "cuore bruciato" è in fin di vita. La mamma: «Nuovo trapianto subito o morirà»Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di due anni e mezzo, denuncia che il piccolo, in fin di vita dopo aver ricevuto un cuoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore bruciato: «Avrete giustizia». Atteso un maxi consulto su nuovo trapianto con esperti da tutta ItaliaLa madre ha ringraziato la premier ribadendo che in questo momento la sua unica priorità è che il figlio possa ricevere un nuovo cuore L'articolo Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore bruciato: ... msn.com
Bambino trapiantato con cuore bruciato a Napoli, Meloni telefona alla madre: Avrete giustiziaLa premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo ... affaritaliani.it
Trapianto di Napoli, Meloni chiama la mamma del bambino: “Faremo giustizia” x.com
Bimbo di due anni in attesa di un nuovo cuore: pareri medici divergenti tra Roma e Napoli L’Ospedale Bambino Gesù di Roma esprime dubbi sulla possibilità di un secondo trapianto, mentre il Monaldi di Napoli mantiene il piccolo in lista, ritenendo che es facebook