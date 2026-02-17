Bambino col cuore ‘bruciato’ il medico supertestimone interrogato in procura | cosa è emerso

Il medico supertestimone ha raccontato che un bambino ha subito danni al cuore a causa di un intervento di trapianto fallito, portando alla scoperta di complicazioni gravi. L’interrogatorio, durato più di tre ore in un ambiente protetto, ha svelato dettagli importanti sulla vicenda che ha coinvolto la sanità campana. Durante l’audizione, il medico ha descritto come le condizioni del piccolo siano peggiorate rapidamente dopo l’operazione. La procura ha mantenuto il massimo riserbo, ma le informazioni emergono in modo più chiaro.

Un’audizione durata oltre tre ore, porte chiuse e massimo riserbo. Così si è consumato uno dei passaggi più delicati dell’inchiesta sul trapianto di cuore finito al centro di un caso che ha scosso la sanità campana e non solo. Davanti ai magistrati della procura di Napoli è comparso Giuseppe Limongelli, cardiologo e professore universitario, fino a poche settimane fa responsabile del follow up del percorso dei trapianti pediatrici dell’ospedale Monaldi. Un ruolo cruciale, il suo, nella gestione dei piccoli pazienti prima e dopo interventi così complessi. Le sue dimissioni sono arrivate il 29 dicembre, appena sei giorni dopo quel trapianto eseguito il 23 dicembre su un bambino di due anni e mezzo che oggi continua a lottare tra la vita e la morte.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il medico supertestimone, che si era dimesso, afferma che il cuore bruciato è stato causato da una serie di errori di comunicazione durante le fasi cruciali dell’intervento.

Un bambino di Napoli ha subito un fallimento nel trapianto di cuore a causa di un errore nel trasporto dell’organo, che ha causato il suo cuore “bruciato”.

