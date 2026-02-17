Bambini nel mirino | il 38% dei rapimenti è opera di stranieri

Lo scorso 14 febbraio a Bergamo, un uomo romeno senza dimora ha tentato di rapire una bambina di 18 mesi all’uscita di un supermercato, cercando di portarla via dalle braccia della madre. Questa vicenda si inserisce in un aumento preoccupante di casi di rapimenti di bambini, di cui il 38% sono opera di stranieri.

Il 14 febbraio scorso, all'uscita di un supermercato di Bergamo, un cittadino romeno senza fissa dimora ha cercato di rapire una bimba di 18 mesi, strappandola dalle braccia della madre. Fortunatamente il padre è riuscito a fermare l'aggressore, poi bloccato da alcuni passanti e dagli addetti alla sicurezza. La violenza del romeno ha causato alla piccola la frattura del femore. Qualche giorno prima, l'11 febbraio, una donna straniera si è presentata presso la scuola dell'infanzia comunale Guglielmo Oberdan, nel quartiere Monteverde a Roma, affermando al personale scolastico di essere una babysitter e di dover prendere una bambina di tre anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Due tentativi di rapimento di bambini si sono verificati in Italia negli ultimi giorni, generando preoccupazione tra i genitori.

