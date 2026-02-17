Bambi Lazzati ci lascia | Varese ricorda la direttrice che ha reso il Premio Chiara un faro culturale nazionale

Bambi Lazzati è morta, e Varese si ferma a ricordarla, perché ha trasformato il Premio Chiara in un evento di rilievo in tutta Italia. La città ha perso una figura chiave nel mondo culturale, grazie al suo impegno e alla capacità di coinvolgere giovani scrittori e lettori. La sua passione si vede nei risultati ottenuti, come il successo delle ultime edizioni del premio.

Varese saluta Bambi Lazzati: l'eredità di una direttrice che ha fatto del Premio Chiara un punto di riferimento nazionale. Varese piange la scomparsa di Bambi Lazzati, figura chiave del Premio Piero Chiara per decenni. Le eredi dello scrittore, Daniela Chiara e Giovanna Buzzetti, hanno voluto rendere pubblico il loro commosso omaggio nel giorno del suo compleanno, sottolineando il ruolo fondamentale che Lazzati ha avuto nel mantenere vivo lo spirito del premio e nel promuovere la cultura letteraria varesina. Un vuoto incolmabile nel panorama culturale varesino. La notizia della scomparsa di Bambi Lazzati ha lasciato un profondo segno nella comunità culturale di Varese.