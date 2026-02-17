Balenciaga punta sull’autenticità | undici ambassador per una nuova era di inclusione e valori condivisi

Balenciaga ha annunciato oggi, 17 febbraio 2026, la scelta di undici nuovi ambassador, tra attori, musicisti e modelli, per promuovere un’immagine più autentica e inclusiva. La decisione nasce dalla volontà del marchio di avvicinarsi a un pubblico più vario e di mostrare valori condivisi attraverso volti rappresentativi della realtà quotidiana. Tra i nomi scelti ci sono artisti noti per il loro impegno sociale e persone che incarnano la diversità culturale di oggi. La presentazione avviene in un momento in cui il mondo della moda cerca di rinnovarsi e di parlare a una generazione più consapevole.

Balenciaga Rinnova il Proprio Volto: Undici Ambassador per una Nuova Era di Autenticità. Balenciaga ha presentato oggi, 17 febbraio 2026, un nuovo gruppo di undici ambassador globali, attori, musicisti e modelli, segnando una svolta nella strategia di comunicazione del marchio. La scelta, guidata dalla visione creativa di Pierpaolo Piccioli, mira a ridefinire l'immagine di Balenciaga attraverso una narrazione più autentica e inclusiva, abbandonando la tradizionale glorificazione delle celebrità a favore di figure che incarnano valori più profondi e una diversità di esperienze. La campagna è già visibile nelle boutique e sul sito ufficiale balenciaga.