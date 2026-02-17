Un aggiornamento sui dispositivi Android dimostra come il backup dei download funzioni per proteggere i file. La funzione, che si collega a Google Drive, permette di salvare automaticamente i documenti scaricati, così da recuperarli facilmente anche su altri dispositivi. Questo sistema si sta diffondendo con l’obiettivo di semplificare la gestione dei file scaricati.

un nuovo modo di proteggere i file scaricati su android sta entrando in distribuzione. la funzione di backup locale dei file, collegata a google drive, consente di conservare automaticamente i documenti scaricati e renderli fruibili da qualsiasi dispositivo collegato. di seguito sono riassunte le caratteristiche principali, i limiti operativi e le tempistiche legate al rilascio su larga scala, offrendo una visione chiara delle implicazioni pratiche. backup locale dei file su android: archiviazione tramite google drive. la novità riguarda la memorizzazione locale dei soli file scaricati sul dispositivo, non l’intera memoria interna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Backup dei download android: ecco come funziona

Google ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive.

Per proteggere i tuoi dati in caso di imprevisti, è importante sapere come eseguire un backup completo su Android.

How To Make A Backup Of Android Phone On PC (Easy Way)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.