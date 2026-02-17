Backup dei download android | ecco come funziona
Un aggiornamento sui dispositivi Android dimostra come il backup dei download funzioni per proteggere i file. La funzione, che si collega a Google Drive, permette di salvare automaticamente i documenti scaricati, così da recuperarli facilmente anche su altri dispositivi. Questo sistema si sta diffondendo con l’obiettivo di semplificare la gestione dei file scaricati.
un nuovo modo di proteggere i file scaricati su android sta entrando in distribuzione. la funzione di backup locale dei file, collegata a google drive, consente di conservare automaticamente i documenti scaricati e renderli fruibili da qualsiasi dispositivo collegato. di seguito sono riassunte le caratteristiche principali, i limiti operativi e le tempistiche legate al rilascio su larga scala, offrendo una visione chiara delle implicazioni pratiche. backup locale dei file su android: archiviazione tramite google drive. la novità riguarda la memorizzazione locale dei soli file scaricati sul dispositivo, non l’intera memoria interna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Android aggiunge la funzione di backup locale dei file tramite google drive
Google ha introdotto una nuova funzione in Android che permette di eseguire backup locali dei file utilizzando Google Drive.
