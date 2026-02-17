Avviso di scorretto smaltimento con addebito di Alea la protesta di un condominio

Un residente del quartiere Romiti ha segnalato uno smaltimento scorretto dei rifiuti, che ha portato all’addebito di Alea. La protesta riguarda la presenza di sacchi abbandonati vicino alle isole ecologiche, che continuano a essere lasciati in strada nonostante le ripetute richieste di maggiore attenzione.

Come residenti nel quartiere Romiti, riteniamo, come condominio, doveroso evidenziare il fatto in oggetto. Il 16 febbraio alle ore 10,30 al ritiro dei bidoni della plastica condominiali (12 appartamenti) abbiamo trovato su uno di questi il cartellino rosso che indica un presunto scorretto smaltimento, con addebito come ritiro di indifferenziato. Cosa c'era di anomalo? Chi ha staccato il tagliando? Nessuna firma? Autonomamente chi effettua il ritiro decide cosa e come fare? Nessuna indicazione di cosa e perché si procede a un'azione sanzionatoria? Come condominio provvediamo a mettere sul marciapiede i bidoni alle 5-5.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Allagamenti dolosi a ripetizione: la protesta di un condominio contro l’inquilinoI residenti di un condominio di via Biffignandi a Vigevano sono in allarme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.