Avowed è disponibile su PS5 insieme all’Anniversary Update | un trailer mostra tutte le novità

Avowed è ora disponibile su PlayStation 5 e debutta sulla console Sony in concomitanza con il corposo Anniversary Update, l’aggiornamento più grande mai pubblicato per il gioco. A un anno dall’uscita su PC e sistemi Xbox, l’action RPG in prima persona di Obsidian Entertainment si rilancia con nuovi contenuti, modalità inedite e miglioramenti sostanziali. Un trailer pubblicato per l’occasione riassume le principali novità e accompagna questo nuovo inizio nel mondo di Eora. L’operazione segna non solo un’espansione di piattaforme, ma anche un vero e proprio rilancio del progetto. L’arrivo su PS5 avviene a un anno esatto dal debutto originale su PC e console Xbox e si inserisce in una fase di apertura multipiattaforma che ha già visto altri titoli Microsoft approdare sull’ammiraglia Sony. 🔗 Leggi su Game-experience.it

