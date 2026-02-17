Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me stesso

Atle Lie McGrath, lo sciatore norvegese, ha spiegato di aver avuto bisogno di qualche ora per sé dopo aver commesso un errore nel corso dello slalom speciale. Il atleta si è allontanato dalla pista e ha passeggiato tra gli alberi di un bosco vicino, cercando di recuperare la concentrazione. La sua uscita momentanea ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, che hanno notato il suo volto serio e concentrato.

Lo ha detto lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath, dopo essersi fatto una passeggiata nei boschi in seguito a un errore nello slalom speciale Lunedì alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo la prima manche dello slalom speciale maschile lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath era primo in classifica. Ma nel corso della seconda manche ha commesso un errore, passando dalla parte sbagliata del palo: subito dopo, per la frustrazione e la rabbia, ha lanciato in aria i bastoncini, si è sganciato gli sci, ha superato le reti di protezione della pista di Bormio, ed è andato a piedi verso il bosco. Poi si è sdraiato sulla neve fresca, ed è rimasto lì per diversi minuti, prima che alcuni addetti lo convincessero a rimettersi gli sci e a concludere la manche e a tagliare almeno il traguardo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

