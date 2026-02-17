Avevo solo bisogno di un po’ di tempo per me stesso
Atle Lie McGrath, lo sciatore norvegese, ha spiegato di aver avuto bisogno di qualche ora per sé dopo aver commesso un errore nel corso dello slalom speciale. Il atleta si è allontanato dalla pista e ha passeggiato tra gli alberi di un bosco vicino, cercando di recuperare la concentrazione. La sua uscita momentanea ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori, che hanno notato il suo volto serio e concentrato.
Lo ha detto lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath, dopo essersi fatto una passeggiata nei boschi in seguito a un errore nello slalom speciale Lunedì alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo la prima manche dello slalom speciale maschile lo sciatore norvegese Atle Lie McGrath era primo in classifica. Ma nel corso della seconda manche ha commesso un errore, passando dalla parte sbagliata del palo: subito dopo, per la frustrazione e la rabbia, ha lanciato in aria i bastoncini, si è sganciato gli sci, ha superato le reti di protezione della pista di Bormio, ed è andato a piedi verso il bosco. Poi si è sdraiato sulla neve fresca, ed è rimasto lì per diversi minuti, prima che alcuni addetti lo convincessero a rimettersi gli sci e a concludere la manche e a tagliare almeno il traguardo. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Luis Henrique a Sky: «Avevo bisogno di tempo per inserirmi, puntiamo in alto! I miei compagni mi aiutano»
Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza del tempo di adattamento e il supporto dei compagni.
Milan, Nkunku: “Avevo bisogno di tempo per ritrovare la forma. Compagni e mister mi hanno sostenuto”
Christopher Nkunku, arrivato quest’estate dal Chelsea, ha segnato una doppietta nel match tra Milan e Verona, contribuendo alla vittoria per 3-0 a San Siro.
Alberto Ravagnani: «Il ruolo di prete mi stava stretto, metteva a repentaglio la mia libertà: avevo bisogno di ritrovare tutta la mia umanità. Dentro molti sacerdoti, oggi ...Parla il prete influencer che ha annunciato, con scalpore, di avere abbandonato il ministero sacerdotale. E che racconta la sua scelta in un libro: sofferta, ma inevitabile per ritrovare se stesso. Un ... vanityfair.it
The Long Walk, il rimpianto di Cooper Hoffman: Avevo bisogno di mio padre Philip Seymour HoffmanCooper Hoffman ha raccontato a GQ quanto senta la mancanza di suo padre Philip Seymour Hoffman. L'attore, morto nel 2014, ha lasciato un vuoto tanto come genitore che come artista: È il mio attore ... comingsoon.it
Myles Kennedy si rifiutò di entrare nei Velvet Revolver: “Non avevo abbastanza fiducia in me stesso, e così dissi di no” Il frontman degli Alter Bridge: "Ero disilluso, non sapevo cosa fare della mia vita e avevo bisogno di fermarmi e riconsiderare tutto" facebook