Aversa ha vissuto un momento di caos a causa di forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e causato il crollo di un muro. Le raffiche hanno raggiunto velocità elevate, spazzando via rami e creando pericoli lungo le strade principali. In alcuni quartieri, i residenti sono rimasti senza luce e hanno dovuto intervenire i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone interessate.

Sono bastate poche ma violente raffiche di vento per provocare non pochi disagi ad Aversa, dove nel giro di pochi minuti si sono registrati crolli di alberi in diverse zone della città. I fatti oggi pomeriggio, poco dopo le 15. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni a veicoli e strutture sono evidenti. Un grosso arbusto si è abbattuto in via Raffaello, al Parco Argo, con la chioma finita su alcune auto parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marcianise e di Aversa. In via Cappuccini, invece, un albero di grandi dimensioni è crollato sul muro di cinta che delimita la struttura "Zodiaco Sporting Hub": l’impatto ha provocato la caduta di blocchi di pietra sull’asfalto e il crollo di pali dell'illuminazione pubblica, rendendo necessario l’intervento per la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, violente raffiche di vento abbattono alberi e fanno crollare un muro

