Un problema di piccole dinamiti ai piedi può influenzare la scelta degli sci da slalom. Questi sci sono corti e sviluppati con geometrie più pronunciate, anche nelle versioni da gara, per garantire manovre più rapide. La loro forma permette di fare curve strette e rispondere prontamente ai comandi dello sciatore.

Lo slalom è la disciplina dello sci che unisce agilità, ovvero il controllo del corpo in modo rapido, la reattività neuromuscolare e la tecnica di sciata declinata in direzionalità e precisione. Non necessariamente serve una grande forza fisica come succede per esempio nelle discipline veloci, anche se - per fare alcuni esempi tra i più grandi interpreti di ogni tempo - Marcel Hirscher o Alberto Tomba hanno sfruttato la loro super potenza fisica -unita a una tecnica eccelsa - per far funzionare i loro sci tra i pali stretti come nessuno nella propria epoca. Lo slalom viene disputato in genere su pendii molto ripidi (pensate alla 3Tre di Campiglio, con muri che arrivano a sfiorare il 70% di inclinazione) con variazioni di pendenza che mettono alla prova gli atleti perché costringono a modificare la tecnica di sciata e premiano chi sa destreggiarsi sia nella tecnica pura (controllo dello sci sul verticale) che nella spinta (capacità di fare velocità anche dove la gravità non è così preponderante). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Avere piccole dinamiti nei piedi: come sono fatti gli sci da slalom

Ad Val d'Isere, Alex Vinatzer ha effettuato una straordinaria rimonta nello slalom, passando dalla 25ª alla 4ª posizione.

Segui in tempo reale lo slalom alpino Nor-Am di St-Sauveur 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.