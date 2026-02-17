Avere piccole dinamiti nei piedi | come sono fatti gli sci da slalom
Un problema di piccole dinamiti ai piedi può influenzare la scelta degli sci da slalom. Questi sci sono corti e sviluppati con geometrie più pronunciate, anche nelle versioni da gara, per garantire manovre più rapide. La loro forma permette di fare curve strette e rispondere prontamente ai comandi dello sciatore.
Lo slalom è la disciplina dello sci che unisce agilità, ovvero il controllo del corpo in modo rapido, la reattività neuromuscolare e la tecnica di sciata declinata in direzionalità e precisione. Non necessariamente serve una grande forza fisica come succede per esempio nelle discipline veloci, anche se - per fare alcuni esempi tra i più grandi interpreti di ogni tempo - Marcel Hirscher o Alberto Tomba hanno sfruttato la loro super potenza fisica -unita a una tecnica eccelsa - per far funzionare i loro sci tra i pali stretti come nessuno nella propria epoca. Lo slalom viene disputato in genere su pendii molto ripidi (pensate alla 3Tre di Campiglio, con muri che arrivano a sfiorare il 70% di inclinazione) con variazioni di pendenza che mettono alla prova gli atleti perché costringono a modificare la tecnica di sciata e premiano chi sa destreggiarsi sia nella tecnica pura (controllo dello sci sul verticale) che nella spinta (capacità di fare velocità anche dove la gravità non è così preponderante). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sci, slalom Val d'Isere: grandissima rimonta di Alex Vinatzer da 25° a 4°, è tra i migliori in gigante e in slalom
Ad Val d'Isere, Alex Vinatzer ha effettuato una straordinaria rimonta nello slalom, passando dalla 25ª alla 4ª posizione.
LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: Collomb chiude ai piedi del podio, buona rimonta di Trocker
Segui in tempo reale lo slalom alpino Nor-Am di St-Sauveur 2026.
