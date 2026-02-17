Aver rinunciato a pasta biscotti e pane potrebbe non essere servito a molto se l' obiettivo è quello di proteggere il cuore Ecco i motivi
Negli ultimi anni, molte persone hanno eliminato pasta, biscotti e pane dalla loro dieta nella speranza di migliorare la salute del cuore. Tuttavia, studi recenti mostrano che questa scelta potrebbe non essere sufficiente. Un esempio concreto è un nuovo rapporto scientifico che sottolinea come la qualità degli alimenti sia più importante della semplice riduzione dei carboidrati.
P er anni abbiamo creduto che bastasse tagliare i carboidrati per stare meglio. Poi è arrivata la moda del low-fat. Poi quella del low-carb. Poi di nuovo il contrario. Uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology rimette tutto in discussione e lo fa con numeri difficili da ignorare: quasi 200mila persone seguite per oltre 30 anni. Carboidrati: i consigli del nutrizionista per assumerne la giusta quantità. guarda le foto La ricerca di Harvard su carboidrati e salute del cuore. I ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno analizzato i dati di 198. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Se ti squilla il cellulare, da oggi potrebbe essere il tuo cane a chiamarti: ecco il primo Pet Phone
Al CES 2026 è stato presentato il primo «Pet Phone», un telefono pensato specificamente per animali domestici.
Paganini non ha dubbi verso Napoli Juve: «Partita che potrebbe dire molto per la Juventus. Senza Vlahovic c’è da capire se David e Openda potranno essere finalmente all’altezza»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#AlbertoRavagnani parla degli attacchi subiti dopo aver rinunciato all’abito talare. Dopo aver scelto di lasciare il sacerdozio, Alberto Ravagnani ha dovuto subire diversi attacchi anche da credenti o addirittura da sacerdoti, come lui stesso ha raccontato sul su facebook
De Michelis, ad di Marsilio: «Caprotti comprò il suo libro anche per i tassisti. Peccato aver rinunciato a Egan. Mio zio Gianni Lungimirante» x.com