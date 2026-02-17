Aver rinunciato a pasta biscotti e pane potrebbe non essere servito a molto se l' obiettivo è quello di proteggere il cuore Ecco i motivi

Negli ultimi anni, molte persone hanno eliminato pasta, biscotti e pane dalla loro dieta nella speranza di migliorare la salute del cuore. Tuttavia, studi recenti mostrano che questa scelta potrebbe non essere sufficiente. Un esempio concreto è un nuovo rapporto scientifico che sottolinea come la qualità degli alimenti sia più importante della semplice riduzione dei carboidrati.