Avellino Casa Circondariale | i disordini sembrano non arrestarsi

A Avellino, i disordini alla Casa Circondariale continuano senza sosta dopo che alcuni detenuti hanno scavalcato le recinzioni, creando caos e danni alle strutture. Questa mattina, le guardie hanno dovuto intervenire più volte per contenere le proteste e ripristinare l’ordine. I carabinieri sono stati chiamati sul posto per gestire la situazione e prevenire ulteriori escalation.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova giornata di tensione presso la Casa Circondariale di Avellino, dove, secondo quanto riferito, si sarebbero verificati episodi critici che hanno richiesto il tempestivo intervento del personale in servizio. Nella mattinata, un detenuto sarebbe riuscito a raggiungere il tetto dell'istituto dopo aver scavalcato l'area passeggi. L'intervento immediato degli agenti della Polizia Penitenziaria, nonostante il numero ridotto di unità in servizio, avrebbe evitato conseguenze più gravi. L'operazione si sarebbe conclusa senza ulteriori criticità, grazie alla professionalità del personale impegnato nella vigilanza.