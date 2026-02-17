Avanzano i lavori al Madring per l' atteso debutto in F1 del 2026

Il circuito Madring, che sta prendendo forma a Madrid, si avvicina al debutto in Formula 1 nel 2026, dopo aver causato grande interesse tra gli appassionati. I lavori procedono rapidamente, con la struttura che si arricchisce di nuove curve e aree di servizio. La pista, pensata per ospitare anche eventi di livello internazionale, sta attirando investimenti e attenzioni dalla città. La costruzione, iniziata due anni fa, coinvolge centinaia di operai e tecnici, che lavorano giorno e notte per rispettare la tabella di marcia.

Il Madring segna il ritorno della Formula 1 a Madrid, con un circuito semipermanente destinato a crescere come polo di attenzione nel weekend dedicato al Gran Premio di Spagna. L'opera, inserita in una cornice urbana, si sta sviluppando con tempistiche concordate e investimenti mirati, per offrire una tappa competitiva e allineata agli standard della massima categoria. Il nuovo tracciato cittadino occupa una sezione di circa 1,4 km all'interno dell'area metropolitana, con lavori che includono la rimozione di tombini e una programmazione di asfaltatura articolata in fasi, la seconda delle quali è prevista subito dopo la Pasqua.