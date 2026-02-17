Autotorino dopo la Polonia punta a crescere in Europa I piani della rete di concessionarie auto leader in Italia

Autotorino, la rete di concessionarie italiane, ha deciso di espandersi in Europa dopo aver rafforzato la presenza in Polonia. La società, che conta 74 sedi e 11 marchi, ha ottenuto ottimi risultati a Varsavia, dove vende vetture Mercedes-Benz. Ora punta a crescere in altri paesi europei, portando la sua esperienza e i suoi servizi. La scelta di investire in nuovi mercati deriva dall’obiettivo di ampliare la propria rete e aumentare i ricavi. Con questa strategia, Autotorino vuole consolidare la sua posizione anche oltre i confini italiani.

Autotorino, la rete di concessionarie italiane multimarca e servizi (74 sedi e 11 brand), punto di riferimento nel settore e al 23° posto per fatturato (2,85 miliardi nel 2025) in Europa, celebrati i 60 anni dalla fondazione, si trova a un nuovo importante punto di svolta: l'allargamento del business nel Vecchio continente dopo che il gruppo è approdato con successo in Polonia, a Varsavia, dove commercializza i modelli Mercedes-Benz. A Milano, inoltre, tra un anno sarà pronta una sorta di cittadella della mobilità che consiste nella riqualificazione dell'area fino ad alcuni anni or sono occupata dal Motor Village, prima Fiat e poi Fca, in via Grosio.