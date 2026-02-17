Autostrade pedaggi 2026 | ecco dove si paga di più

Da ilgiornale.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, i pedaggi autostradali aumenteranno in alcune tratte, creando differenze di prezzo anche tra percorsi simili. La variazione dipende dalla tratta scelta e può arrivare a far salire il costo di un viaggio di diversi euro. Per esempio, chi attraversa alcune zone potrebbe pagare di più rispetto ad altre, anche se la distanza è quasi identica.

Al casello non esiste un prezzo “standard”: basta cambiare tratta per scoprire che l’autostrada può costare molto di più, anche a percorrenze simili. I ritocchi entrati in vigore a inizio 2026 hanno reso ancora più evidente una rete a tariffe disomogenee, come mostra l’indagine di Altroconsumo su 38 collegamenti tra i più utilizzati: dietro un aumento medio contenuto, l’impatto sul portafoglio varia sensibilmente da un percorso all’altro. Un aumento “medio” che non basta a spiegare il conto. Il dato di sintesi parla di rincari attorno all’1,5% in media, ma nella pratica l’incremento rilevato sul campione analizzato scende intorno all’1,1%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

autostrade pedaggi 2026 ecco dove si paga di pi249
© Ilgiornale.it - Autostrade, pedaggi 2026: ecco dove si paga di più

Aumento autostrade 2026: ecco quanto si paga in più nelle tratte dell’Emilia-RomagnaA partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali nelle tratte dell’Emilia-Romagna hanno subito un aumento.

Aumento autostrade 2026: ecco quanto si paga nelle tratte dell’Emilia-RomagnaA partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi delle autostrade in Emilia-Romagna hanno subito un aggiornamento.

PAGAMENTI INPS GENNAIO 2026 le date UFFICIALI per TUTTI

Video PAGAMENTI INPS GENNAIO 2026 ? le date UFFICIALI per TUTTI
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pedaggi Autostradali | L’aumento del 2026: Ecco chi può salvarsi; Le autostrade più costose d’Italia: l’elenco completo e i prezzi al chilometro; La classifica delle autostrade italiane più care dopo l’aumento dei pedaggi a gennaio 2026; La Pedemontana Veneta è il bancomat dei concessionari: 54 milioni di euro sborsati dalla regione per coprire il flop dei pedaggi. E' questa l'autonomia?.

autostrade pedaggi 2026 eccoAutostrade, pedaggi 2026: ecco dove si paga di piùL’indagine fotografa una rete disomogenea dopo il ritocco di inizio anno ... msn.com

Autostrade: la classifica delle più care dopo aumento dei pedaggi a gennaio 2026ITALIA - Gennaio 2026 ha portato un ritocco ai pedaggi, ma al casello il conto non è uguale in ovunque. Gli aumenti legati all’inflazione incidono in modo ... radiogold.it