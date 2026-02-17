Auto la mossa a tenaglia di Pechino tra Messico e Stati Uniti per aggirare i dazi di Trump

La casa automobilistica cinese BYD ha deciso di espandersi in America Latina e negli Stati Uniti per aggirare i dazi di Trump. L’azienda ha aperto una fabbrica in Messico, puntando a vendere veicoli nel mercato latinoamericano. Contestualmente, sta valutando di avviare produzioni direttamente negli Stati Uniti, sperando di evitare le tariffe doganali più alte. Questa strategia mira a rafforzare la presenza di BYD in Nord e Sud America, sfruttando due fronti per aumentare le vendite e ridurre i costi.

Potrebbe diventare una sorta di "manovra a tenaglia" quella che l'industria dell' auto cinese si appresta a fare nel nuovo continente: da un lato l'assalto al Messico, per proiettare i prodotti del Dragone sull'America Latina (e non solo); dall'altro un possibile avvio di produzioni su suolo statunitense, utile per aggirare i dazi dell'amministrazione Trump e caldeggiato persino da uno storico colosso dell'automotive a stelle e strisce. Ma andiamo con ordine. L'arrivo dei cinesi in Messico è legato al piano di ristrutturazione della giapponese Nissan che, per tornare a far quadrare i conti, chiuderà i battenti di diversi stabilimenti, fra cui quello di Aguascalientes: in pole position per la sua acquisizione ci sarebbero BYD e Geely (che avrebbero superato le offerte delle connazionali Chery e Great Wall Motor), in piena fase di espansione internazionale.