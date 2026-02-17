Auto finisce nel canale | passeggeri salvi per miracolo

L’auto è finita nel canale lunedì sera a San Giorgio della Richinvelda, e i passeggeri sono usciti miracolosamente illesi. L’incidente si è verificato quando il veicolo ha perso il controllo, probabilmente a causa di una manovra improvvisa. Il conducente ha cercato di fermarsi, ma l’auto è scivolata e si è cappottata nel corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza l’area.

Poteva avere conseguenze più gravi l'incidente avvenuto nella serata di lunedì 16 febbraio a San Giorgio della Richinvelda. Un'auto, stando a quanto si apprende, è precipitata all'interno di un canale per poi percorrere quasi un chilometro spostato dalla corrente. L'incidente è avvenuto intorno alle 18:30 vicino all'azienda di Friul Kiwi. Illesi i passeggeri. Secondo le ricostruzioni compiute dai carabinieri di Spilimbergo, l'automobilista avrebbe perso il controllo del veicolo a due passi dell'incrocio. Non essendo riuscito a fermare l'auto in tempo, è finito prima contro un palo e subito dopo all'interno del canale.

