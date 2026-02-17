Autisti in malattia Fse corre ai ripari | Domani corse bus per garantire esigenze dei pendolari

Per un improvviso aumento di assenze tra gli autisti, Ferrovie del Sud Est ha annullato diverse corse, causando disagi ai pendolari delle province di Bari, Taranto e Brindisi. La compagnia ha annunciato che domani metterà in campo ulteriori autobus per coprire le esigenze di chi deve spostarsi, cercando di ridurre i problemi causati dalla mancanza di personale.

Ferrovie del Sud Est si è scusata con i viaggiatori per i disagi causati dall’improvvisa emergenza, precisando che per il 18 febbraio saranno garantiti gli autobus dalle 5 alle 8 e dalle 12.30 alle 15.30 Corse saltate e problemi per i pendolari. Ferrovie del Sud Est, tramite una nota, “si scusa con i viaggiatori per i disagi causati dall’improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi”. Una cinquantina di autisti delle Ferrovie Sud-Est sarebbero risultati in malattia da ieri, 16 febbraio, con pesanti ripercussioni sull’organizzazione del servizio.🔗 Leggi su Baritoday.it

