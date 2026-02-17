Audi richiama Boschung come development driver dopo il ritiro

Audi ha scelto Ralph Boschung come nuovo sviluppo driver dopo averlo richiamato in squadra, sperando di migliorare le sue competenze di simulazione. Boschung, che si era allontanato dalla casa tedesca, torna ora per contribuire ai test e alle prove virtuali. La scuderia punta sulla sua esperienza in pista per accelerare il processo di perfezionamento delle tecnologie.

audi annuncia l’ingresso di Ralph Boschung nel proprio programma giovani come development driver, una mossa pensata per rafforzare le capacità di simulazione e fornire un contributo allo sviluppo del vivaio tecnico. il pilota svizzero, che vanta un successo in formula 2, entra in un contesto che coinvolge giovani talenti e una gestione strategica mirata a costruire il domani della casa di ingolstadt, affidandogli un ruolo operativo nel programma di sviluppo. l’annuncio è stato diffuso tramite un breve comunicato sui canali social ufficiali della scuderia, che invita a costruire il futuro insieme al pilota svizzero come development driver. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Audi richiama Boschung come development driver dopo il ritiro Audi accende la F1 2026: prime immagini “reali” della R26 dopo il caos dei fake Audi svela le prime immagini ufficiali della R26, la sua vettura di Formula 1 per il 2026. Pete Strobl è il Director Player Development dell'Estra Pistoia Pete Strobl, il nuovo Director Player Development dell’Estra Pistoia, prende ufficialmente il suo posto nel club toscano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driverIl 28enne svizzero vanta una lunga esperienza in Formula 2, ma la cosa curiosa è che aveva annunciato il suo ritiro nel 2024. E' la seconda firma per il programma giovani della Casa di Ingolstadt dopo ... msn.com Ufficiale: Ralph Boschung entra nel Development Driver Programme di AudiIl 2026 sarà un anno speciale per un team come l’ Audi, pronto al suo esordio in Formula 1 dopo i primi test già compiuti a Sakhir. Al tempo stesso, la casa degli Anelli ha anche inaugurato il proprio ... formulapassion.it Audi sorprende il mondo della F1 in Bahrain con una soluzione radicale sulle prese d’aria delle fiancate della R26! Rispetto alla versione vista nello shakedown di Barcellona, il cambiamento è evidente: il nuovo inlet richiama alla memoria il concetto “Zero Po facebook