Argomenti discussi: Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome; Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie (2-11 anni) – 14/15 Febbraio 2026 + Speciali Colosseo e Impressionismo; La Primavera e le Visite Didattiche: Esperienze Educative tra la Casa delle Farfalle e l’Apiario Didattico dell’Etna; Sospensione attività didattica per Carnevale il 17 febbraio 2026 / Avvisi.

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome- Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo - Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e ... romatoday.it

Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in RomeAttività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divise in categorie 4-11, 2-4) di Sabato 4 e Domenica 5 Marzo + Speciale Mostra Van Gogh, a Roma ... romatoday.it

'CERA UNA VOLTA' AGLI UFFIZI, ARRIVANO LE VISITE SPECIALI GUIDATE ALLA MOSTRA Ampia programmazione di attività dedicate all’esposizione sull’arte ceroplastica. Si comincia domani per San Valentino, poi altri appuntamenti per la Festa della Do facebook