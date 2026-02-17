Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome
Cicero in Rome organizza attività e visite didattiche a Roma, perché vuole far scoprire ai bambini e alle famiglie le meraviglie dell’arte, della storia e dell’archeologia. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, le famiglie con bambini dai 2 agli 11 anni potranno partecipare a percorsi suddivisi in due fasce di età, tra cui visite al Colosseo e alla mostra sull’Impressionismo. Le iniziative includono laboratori pratici e visite guidate pensate per coinvolgere i più piccoli e farli immergere nel patrimonio culturale della città. Per informazioni e prenotazioni, basta consultare il sito ufficiale
Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio 2026 + Speciali Colosseo e Mostra Impressionismo, a Roma con Cicero in Rome
