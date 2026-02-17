Attira una 35enne in casa per restituirle 50 euro e abusa di lei | 46enne condannato a 10 anni
Il 46enne di Lodi ha ricevuto una condanna di dieci anni di carcere dopo aver abusato di una donna di 35 anni nel 2020. L’uomo aveva convinto la vittima a entrare nella sua abitazione, promettendole di restituirle 50 euro, ma poi ha approfittato di lei. La donna si era recata a casa dell’uomo per recuperare la somma prestata, e lì è avvenuto l’abuso.
Il Tribunale di Lodi ha condannato in primo grado a 10 anni un 46enne per violenza sessuale. Nel 2020 avrebbe abusato di una 35enne attirandola in casa per la restituzione di un prestito.🔗 Leggi su Fanpage.it
