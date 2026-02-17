Attira una 35enne in casa per restituirle 50 euro e abusa di lei | 46enne condannato a 10 anni

Il 46enne di Lodi ha ricevuto una condanna di dieci anni di carcere dopo aver abusato di una donna di 35 anni nel 2020. L’uomo aveva convinto la vittima a entrare nella sua abitazione, promettendole di restituirle 50 euro, ma poi ha approfittato di lei. La donna si era recata a casa dell’uomo per recuperare la somma prestata, e lì è avvenuto l’abuso.