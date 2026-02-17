Atalanta a Dortmund si chiude un cerchio | con coraggio contro gli 80mila gialloneri

L’Atalanta ha affrontato il Borussia Dortmund giovedì sera, chiudendo un ciclo iniziato nel febbraio 2018, quando la squadra bergamasca viaggiò in Germania con appena 8.000 tifosi al seguito. Quell’occasione segnò l’inizio di un percorso tra sfide emozionanti e momenti di crescita, e questa volta i nerazzurri si sono presentati con una formazione più solida e determinata, pronta a sfidare un pubblico di oltre 80.000 spettatori.

Dortmund (Germania). Come un cerchio che si chiude, dal 15 febbraio 2018 al 17 febbraio 2026. Otto anni fa, l'Atalanta arrivava a Dortmund a sfidare il Borussia in un clima di entusiasmo totale: in ottomila nel freddo renano, perché era come salire su un treno che chissà quando ripasserà. Quel treno è ripassato e ha fatto tappa nuovamente al Westfalenstadion nei playoff di Champions League. E la Dea non ci va come la piccola squadra che si affacciava sul panorama europeo, ma come squadra temuta, avversaria vera, anche per chi tra le migliori otto d'Europa ci è entrata spesso e volentieri negli ultimi quindici anni, avendo pure una storia di successi nazionali e internazionali alle spalle.