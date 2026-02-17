Asti risponde alla frenesia | La Buonanotte per un momento di pausa e gentilezza online

Asti lancia “La Buonanotte” per contrastare la frenesia quotidiana e offrire un momento di calma online. La città organizza ogni sera un messaggio di gentilezza, che invita le persone a prendersi una pausa tra le tante notizie e stimoli digitali. Oggi, sui social, vengono condivisi pensieri semplici e immagini rilassanti per favorire un clima di serenità tra i cittadini.