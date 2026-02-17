Asti risponde alla frenesia | La Buonanotte per un momento di pausa e gentilezza online
Asti lancia “La Buonanotte” per contrastare la frenesia quotidiana e offrire un momento di calma online. La città organizza ogni sera un messaggio di gentilezza, che invita le persone a prendersi una pausa tra le tante notizie e stimoli digitali. Oggi, sui social, vengono condivisi pensieri semplici e immagini rilassanti per favorire un clima di serenità tra i cittadini.
Asti si riscopre la quiete: “La Buonanotte” di, un invito alla gentilezza nell’era digitale. Asti si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento serale con “La Buonanotte” di.it, un’iniziativa lanciata ieri, 16 febbraio 2026, dalla testata locale. L’idea, curata da Claudia Solaro, si propone di offrire ai lettori uno spazio di pausa e riflessione, un momento di distacco dalla frenesia quotidiana e dalle notizie spesso negative che caratterizzano il panorama informativo contemporaneo. Un’alternativa alla cronaca: il bisogno di positività. Il progetto nasce dall’osservazione di un crescente bisogno di positività e consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Asti e il Rito Digitale della Pausa: .it invita alla riflessione serale con “La Buonanotte” e il potere del viola.
Asti si ferma ogni sera con “La Buonanotte”.
