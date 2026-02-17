Assoluzione per bancarotta fraudolenta | il Tribunale di Avellino archivia il caso

Il Tribunale di Avellino ha deciso di archiviare il procedimento contro un imprenditore locale, accusato di bancarotta fraudolenta, dopo aver accertato che le accuse non trovavano fondamento. La decisione arriva dopo un lungo processo in cui sono emerse prove che dimostrano la correttezza della gestione aziendale. L’imprenditore, che aveva già affrontato mesi di incertezze e interrogatori, potrà finalmente riprendere le sue attività senza il peso dell’accusa.

Il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti di un imprenditore locale accusato di bancarotta fraudolenta. La decisione, adottata dal collegio giudicante presieduto dai magistrati Scarlato, Calabrese e Corona, ha accolto le argomentazioni difensive, ritenendo insussistente il reato contestato. L’imprenditore, difeso dall'avvocato Annamaria Vecchione, ha sempre respinto le accuse, sostenendo l'inesistenza di qualsiasi operazione fraudolenta. La difesa ha incentrato la propria strategia su presunte irregolarità nell'istruttoria condotta dalla Procura, evidenziando in particolare la mancata acquisizione e analisi di documenti essenziali, come le visure camerali, che avrebbero potuto dimostrare come il legale rappresentante dell’impresa in fallimento non fosse l’imputato, bensì un’altra persona.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Bancarotta fraudolenta, assoluzione confermata in appello: chiuso il procedimentoL’avvocato penalista Rosaria Vietri ha concluso positivamente il proprio procedimento giudiziario, con la conferma dell’assoluzione in appello per il reato di bancarotta fraudolenta.

Almec S.p.A., assoluzione piena dopo dieci anni: il Tribunale di Avellino chiude il casoIl Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza di assoluzione piena per i quattro imputati coinvolti nel fallimento di Almec S.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.