assicurazione veicoli fermi cosa sapere

L’assicurazione dei veicoli inattivi è diventata un tema caldo tra gli automobilisti italiani, soprattutto dopo le recenti modifiche alle normative. Molti si chiedono cosa comporti questa copertura e quali obblighi devono rispettare. In particolare, alcuni proprietari di auto ferme da mesi si trovano a dover pagare comunque il premio, anche se il veicolo non circola più. Questa situazione ha generato confusione tra chi pensa che, fermo restando, l’assicurazione possa essere evitata.
Assicurazione veicoli fermi: una definizione destinata a entrare nel linguaggio quotidiano degli automobilisti italiani. Il recepimento della Direttiva UE 20212118 da parte del Governo introduce l’obbligo di polizza RC anche per i mezzi parcheggiati in aree private o custoditi nei box, eliminando la distinzione tra veicoli in circolazione e veicoli semplicemente fermi. Il decreto legislativo è ora all’esame delle Camere e, se approvato, segnerà una svolta significativa nel sistema della responsabilità civile auto. La novità riguarda auto, moto e altri veicoli a motore che, pur non circolando, restano potenzialmente utilizzabili. 🔗 Leggi su Parlami.eu
