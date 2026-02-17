L’assicurazione dei veicoli inattivi è diventata un tema caldo tra gli automobilisti italiani, soprattutto dopo le recenti modifiche alle normative. Molti si chiedono cosa comporti questa copertura e quali obblighi devono rispettare. In particolare, alcuni proprietari di auto ferme da mesi si trovano a dover pagare comunque il premio, anche se il veicolo non circola più. Questa situazione ha generato confusione tra chi pensa che, fermo restando, l’assicurazione possa essere evitata.

Assicurazione veicoli fermi: una definizione destinata a entrare nel linguaggio quotidiano degli automobilisti italiani. Il recepimento della Direttiva UE 20212118 da parte del Governo introduce l’obbligo di polizza RC anche per i mezzi parcheggiati in aree private o custoditi nei box, eliminando la distinzione tra veicoli in circolazione e veicoli semplicemente fermi. Il decreto legislativo è ora all’esame delle Camere e, se approvato, segnerà una svolta significativa nel sistema della responsabilità civile auto. La novità riguarda auto, moto e altri veicoli a motore che, pur non circolando, restano potenzialmente utilizzabili. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Assicurazione veicoli fermi, cosa sapere

Prato: droga sequestrata, veicoli senza assicurazione e decine di multeNella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della polizia locale di Prato hanno intensificato i controlli nel quartiere del Soccorso e nel Macrolotto Zero.

Intervento dei carabinieri in area adibita a parcheggio: sequestrati veicoli senza assicurazioneQuesta mattina i carabinieri di San Pietro Vernotico sono intervenuti in un’area parcheggio per controllare i veicoli.

Obbligo Assicurazione Veicoli Fermi: MULTA €3.464!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.