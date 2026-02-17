Il decreto del 2001 ha stabilito che ogni famiglia riceve un assegno di maternità per ogni bambino nato o adottato dal 1° gennaio 2001, con l’obiettivo di sostenere le spese legate alla nascita e all’adozione. Questa misura si applica anche ai minori in affidamento preadottivo, garantendo un aiuto concreto a chi si prende cura dei minori più giovani. Per il 2026, si prevedono novità sugli importi e le soglie ISEE, con attenzione alle nuove esigenze familiari.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data. La misura è erogata dall’INPS in un’unica soluzione, previa domanda trasmessa dai genitori al comune di residenza. L’importo dell’assegno così come il valore dell’ISEE al di sotto del quale si può ottenere la prestazione vengono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I valori aggiornati all’annualità 2026 sono stati comunicati dall’INPS con Circolare numero 16 dell’11 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Assegno di maternità rivalutato: nuovi importi e soglie Isee per il 2026Il governo ha confermato l’aumento dell’assegno di maternità, che verrà rivalutato nel 2026.

Bonus per ogni valore ISEE 2026: ecco importi e fasce!

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Assegno di maternità 2026, aumento in arrivo, ecco a quanto ammonta, durata e requisiti: nuova circolare INPS; Assegno di maternità dei Comuni: importi, ISEE e soglie limite per il 2026; Assegno maternità Comune nel 2026: requisiti, come richiederlo, ISEE, importi; Assegno di maternità 2026, i requisiti per ottenerlo dal Comune e quanto vale: la circolare Inps.

Assegno di maternità dei Comuni 2026: chi lo prende davvero (e chi no)Guida all'Assegno maternità Comuni 2026. Importo di 413,10 euro e limite ISEE a 20.668 euro. I requisiti e come fare domanda. nostrofiglio.it

Assegno di maternità dei Comuni: importi, ISEE e soglie limite per il 2026Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151 ha introdotto (articolo 74) un Assegno di maternità di base per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001 o per ... leggioggi.it

L'assegno di maternità 2026 offre aiuti finanziari aggiornati per madri. Scopri gli importi e come beneficiare di questa misura. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

Circolare @inps n. 16/2026: il valore dell’Assegno di #maternità per gli eventi 2026 è di 413,10 euro per cinque mensilità (2.065,50 euro complessivi) mentre il valore dell’ISEE per accedere al beneficio non deve superare 20.668,26 euro > inps.it/it/it/inps-com x.com