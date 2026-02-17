Assalto portavalori | trovate altre due auto del commando abbandonate e date alle fiamme
Le forze dell’ordine hanno trovato altre due auto del commando, abbandonate e incendiate, dopo l’assalto al portavalori del 9 febbraio sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. La polizia ha scoperto i veicoli vicino a una zona isolata, dove i banditi avevano cercato di nascondersi. Le indagini continuano a ritmo serrato per identificare tutti i membri della banda che aveva preso di mira il furgone, usando tecniche da operazione militare.
A segnalarlo è stato un agricoltore: si tratta di un’Alfa Romeo Stelvio (quella equipaggiata con un finto lampeggiante) e di una Kia. Con le due Jeep Compass salgono a quattro i veicoli individuati. Due al momento gli indagati: i foggiani di 38 e 61 anni, Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo Dietro l'assalto al portavalori potrebbe celars uno scambio di “favori” o una vera e propria joint venture criminale tra le mafie foggiane e quelle salentine. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Il commando che il 9 febbraio ha tentato di assaltare i portavalori lungo la strada statale 613 a Tuturano ha lasciato dietro di sé prove evidenti del suo passaggio: alcune auto incendiate sono state trovate vicino a una masseria, e si sono scoperte due vetture appartenenti allo stesso gruppo bruciate nelle vicinanze.
