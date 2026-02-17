Ascolti TV | Lunedì 16 Febbraio 2026 Cuori 18.2% 3,1 mln vs Taratata 18.8% 2,2 mln ottimo il Pattinaggio Artistico al 14%

Da davidemaggio.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati di ascolto di ieri sera mostrano che “Cuori” su Rai1 ha attirato 3,1 milioni di spettatori, con una quota dell’18,2%. La serie ha superato di poco “Taratata” su Rai2, che ha raggiunto 2,2 milioni di persone e l’18,8%. Intanto, il pattinaggio artistico ha registrato un buon risultato, con il 14% di share. La serata ha visto un leggero equilibrio tra i programmi più seguiti, con il pubblico che si è spostato tra le diverse offerte televisive.

Nella serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3  interessa 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share dalle 21:51 alle 23:36. Su Canale5  Taratata conquista 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 22:01 alle 1:19. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene un netto di 2.663.000 spettatori pari al 14% con il Pattinaggio Artistico dalle 21:02 alle 22:58; all’interno Sci Freestyle Big Air a 2.454.000 spettatori con l’11.49%. Su Italia1  Memory  incolla davanti al video 1.119.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (667.000 – 3.2%),  Lo Stato delle Cose  segna 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv luned236 16 febbraio 2026 cuori 182 31 mln vs taratata 188 22 mln ottimo il pattinaggio artistico al 14
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 16 Febbraio 2026. Cuori 18.2% (3,1 mln) vs Taratata 18.8% (2,2 mln), ottimo il Pattinaggio Artistico al 14%

Ascolti TV Lunedì 16 Febbraio 2026. Cuori 18.2%, Taratata 18.8% e Pattinaggio Artistico al 14%Lunedì 16 febbraio 2026, Rai1 ha trasmesso la fiction

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 16 febbraio chi ha vinto tra Cuori 3, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Cuori 3, Olimpiadi o Taratatà? Ecco chi ha vinto negli ascolti TV ieri sera, 16 febbraio 2026; Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino supera Gerry Scotti; Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra 'Cuori 3' e 'Taratata'? I dati.

ascolti tv lunedì 16Ascolti tv ieri (16 febbraio): il pattinaggio vola su Rai 2, Bonolis salutaCuori e Pilar Fogliati sopra i 3 milioni di spettatori, Taratata chiude al 18,8% di share, bene Giletti, flop Raoul Bova su Nove: tutti i dati Auditel ... libero.it

ascolti tv lunedì 16Ascolti TV Lunedì 16 Febbraio 2026: Cuori 18.2%, Taratata 18.8% e Pattinaggio Artistico al 14%La serata televisiva di lunedì 16 febbraio 2026 ha registrato una sfida molto equilibrata tra Rai1 e Canale5. Su Rai1 la fiction Cuori 3 ha catturato l’attenzione di 3.124.000 spettatori, pari al 18,2 ... quilink.it