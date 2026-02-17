Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026 | Cuori 3 vince in spettatori Taratata leader di share Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2

Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Gli ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026 hanno visto trionfare in valori assoluti Cuori su Rai1, mentre in termini di share prevale Taratata su Canale 5. Grande protagonista della giornata anche Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che traina Rai2 in tutte le fasce orarie. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata domina in shareI dati sugli ascolti tv di lunedì 9 febbraio 2026 mostrano una gara serrata tra Rai1 e Canale 5.

Ascolti tv lunedì 16 febbraio: Cuori 3, Taratata, Olimpiadi Milano-Cortina

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 9 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Taratata, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino; Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata.

Ascolti TV di ieri lunedì 16 febbraio 2026: La penultima puntata di Cuori3 e il Pattinaggio Artistico i programmi più vistiScopriamo quali sono stati i programmi più visti nella serata di lunedì 16 febbraio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. msn.com

Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it

Olimpiadi, la notizia sugli atleti italiani in gara: cosa succede a Milano-Cortina facebook

Ipotesi #Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com