Ascolti tv 16 febbraio | chi ha vinto tra ' Cuori 3' e ' Taratata' ? I dati

Il programma 'Cuori 3' ha perso terreno di fronte a 'Taratata' nella serata del 16 febbraio, mentre le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno attirato milioni di italiani, modificando le preferenze televisive. La competizione tra i due show si è svolta in un momento in cui gli spettatori si sono concentrati anche sugli eventi sportivi, che hanno dominato le preferenze serali. I dati Auditel mostrano come le Olimpiadi abbiano inciso sulle scelte di visione, soprattutto tra chi seguiva le discipline invernali in diretta.

Ci sono le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a stravolgere i dati Auditel di questi giorni. Lo sport, seguitissimo dagli italiani, è un fattore da considerare per analizzare i dati di ascolto della serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026. Su Rai1, Cuori 3 - la serie tv con Matteo Martari e Pilar Fogliati - ha interessato 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share.Su Canale5, invece, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e dal titolo Taratata ha conquistato 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8%.

Questa sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti.

Il pubblico ha premiato Cuori 3 su Rai 1, battendo Taratata di Paolo Bonolis su Canale 5, portando così una forte affluenza di spettatori nella prima serata di lunedì 16 febbraio.

