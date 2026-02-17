Ascolti tv 16 febbraio | chi ha vinto tra ' Cuori 3' e ' Taratata' ? I dati
Il programma 'Cuori 3' ha perso terreno di fronte a 'Taratata' nella serata del 16 febbraio, mentre le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 hanno attirato milioni di italiani, modificando le preferenze televisive. La competizione tra i due show si è svolta in un momento in cui gli spettatori si sono concentrati anche sugli eventi sportivi, che hanno dominato le preferenze serali. I dati Auditel mostrano come le Olimpiadi abbiano inciso sulle scelte di visione, soprattutto tra chi seguiva le discipline invernali in diretta.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Ci sono le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a stravolgere i dati Auditel di questi giorni. Lo sport, seguitissimo dagli italiani, è un fattore da considerare per analizzare i dati di ascolto della serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026. Su Rai1, Cuori 3 - la serie tv con Matteo Martari e Pilar Fogliati - ha interessato 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share.Su Canale5, invece, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis e dal titolo Taratata ha conquistato 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8%.🔗 Leggi su Today.it
Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti
Questa sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti.
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry Scotti
Il pubblico ha premiato Cuori 3 su Rai 1, battendo Taratata di Paolo Bonolis su Canale 5, portando così una forte affluenza di spettatori nella prima serata di lunedì 16 febbraio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
