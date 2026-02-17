ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026 | CHIUDE TARATATA 18,8% CUORI 17%+20% OTTIMO IL PATTINAGGIO 14%
Il programma Taratata ha chiuso con un ascolto dell'18,8% a causa dell'ultima puntata trasmessa lunedì 16 febbraio, attirando 3 milioni di spettatori. Nel frattempo, Cuori ha ottenuto un risultato positivo, con un 17% di share e un incremento del 20% rispetto alla settimana precedente, grazie anche a una scena particolarmente emozionante. Il pattinaggio artistico delle Olimpiadi Invernali ha invece conquistato circa il 14% di pubblico, confermando l’interesse per le gare di alto livello.
ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 17 febbraio 2026 con una nuova puntata di Cuori, l’ultima di Taratata e le Olimpiadi Invernali. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – 4113 19.70 Affari Tuoi – 4850 22.60 Cuori 3 (fine 23:36) – 3124 18. 🔗 Leggi su Bubinoblog
ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026: CHIUDE TARATATA, CUORI, PATTINAGGIO
Il pubblico ha scelto di seguire Cuori, Taratata e le Olimpiadi Invernali, perché questa sera hanno proposto eventi diversi tra loro.
Ascolti TV | Lunedì 9 Febbraio 2026. Pattinaggio Artistico sempre forte (13.3%), Taratata debutta al 18.1%, Cuori 17.4%
Ieri sera, lunedì 9 febbraio, i programmi più visti sono stati Cuori su Rai1, che ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori con il 17,4%, e Taratata, che ha debuttato con l’18,1%.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti tv domenica 15 febbraio: chi ha vinto tra Pilar Fogliati, De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv, la domenica sera è ancora di Cuori. Due milioni per il pattinaggio artistico; Pagelle ascolti tv oggi 16 febbraio: Cuori (17.7%) batte il Pattinaggio Artistico (11.7%). De Martino supera (di poco) Gerry Scotti; Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti.
Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it
Ascolti TV ieri sera, 16 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Taratatà?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026. msn.com
#Ascolti TV Total Audience | Domenica 15 Febbraio 2026. Gigante #Brignone (+104K) porta Rai2 al 30.87%. Segue #Amici25 (+69K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen, dominata dalle #Olimpiadi x.com
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di domenica 15 febbraio 2026: i dati Auditel facebook