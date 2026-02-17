Il programma Taratata ha chiuso con un ascolto dell'18,8% a causa dell'ultima puntata trasmessa lunedì 16 febbraio, attirando 3 milioni di spettatori. Nel frattempo, Cuori ha ottenuto un risultato positivo, con un 17% di share e un incremento del 20% rispetto alla settimana precedente, grazie anche a una scena particolarmente emozionante. Il pattinaggio artistico delle Olimpiadi Invernali ha invece conquistato circa il 14% di pubblico, confermando l’interesse per le gare di alto livello.

ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026 • LUNED Ì •. Gli ascolti tv di lunedì 17 febbraio 2026 con una nuova puntata di Cuori, l'ultima di Taratata e le Olimpiadi Invernali. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L'Eredità – x L'Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – 4113 19.70 Affari Tuoi – 4850 22.60 Cuori 3 (fine 23:36) – 3124 18.

ASCOLTI TV 16 FEBBRAIO 2026: CHIUDE TARATATA (18,8%), CUORI (17%+20%), OTTIMO IL PATTINAGGIO (14%)

Il pubblico ha scelto di seguire Cuori, Taratata e le Olimpiadi Invernali, perché questa sera hanno proposto eventi diversi tra loro.

Ieri sera, lunedì 9 febbraio, i programmi più visti sono stati Cuori su Rai1, che ha raccolto quasi 3 milioni di spettatori con il 17,4%, e Taratata, che ha debuttato con l’18,1%.

