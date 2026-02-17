Il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova apre oggi, 18 febbraio, una mostra dedicata a M., attirando appassionati di arte e matematica. La mostra si svolge fino al 19 luglio e presenta opere che combinano geometria, illusioni ottiche e creatività visiva. I visitatori possono ammirare installazioni che sfidano la percezione, come giochi di luci e forme che sembrano muoversi o cambiare forma davanti agli occhi. Questa esposizione offre un viaggio tra matematica e arte, creando un universo ricco di immagini sorprendenti e suggestive.

Da oggi 18 febbraio e fino al 19 luglio il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la più grande e completa esposizione dedicata a M.C. Escher, l’artista olandese che ha saputo creare opere uniche al mondo Da oggi 18 febbraio e fino al 19 luglio, il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la più grande e completa esposizione dedicata a M.C. Escher (Maurits Cornelis Escher), l’artista olandese che ha saputo creare opere uniche al mondo, fondendo arte matematica e illusione ottica in un universo visionario e immaginifico. Escher (1898–1972), artista olandese dal carattere introverso e dalla genialità fuori dal comune, ha saputo, attraverso le sue incisioni, creare universi visionari e paradossali in grado di accompagnare lo spettatore in dimensioni impossibili, in cui arte e logica si intrecciano con matematica, scienza, fisica e design, dando forma a un immaginario senza tempo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

