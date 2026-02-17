Arte matematica e illusione ottica in un universo visionario e immaginifico
Il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova apre oggi, 18 febbraio, una mostra dedicata a M., attirando appassionati di arte e matematica. La mostra si svolge fino al 19 luglio e presenta opere che combinano geometria, illusioni ottiche e creatività visiva. I visitatori possono ammirare installazioni che sfidano la percezione, come giochi di luci e forme che sembrano muoversi o cambiare forma davanti agli occhi. Questa esposizione offre un viaggio tra matematica e arte, creando un universo ricco di immagini sorprendenti e suggestive.
Da oggi 18 febbraio e fino al 19 luglio il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la più grande e completa esposizione dedicata a M.C. Escher, l’artista olandese che ha saputo creare opere uniche al mondo Da oggi 18 febbraio e fino al 19 luglio, il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la più grande e completa esposizione dedicata a M.C. Escher (Maurits Cornelis Escher), l’artista olandese che ha saputo creare opere uniche al mondo, fondendo arte matematica e illusione ottica in un universo visionario e immaginifico. Escher (1898–1972), artista olandese dal carattere introverso e dalla genialità fuori dal comune, ha saputo, attraverso le sue incisioni, creare universi visionari e paradossali in grado di accompagnare lo spettatore in dimensioni impossibili, in cui arte e logica si intrecciano con matematica, scienza, fisica e design, dando forma a un immaginario senza tempo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
C'è un luogo di Trento che sembra un'illusione ottica. Eppure è tutto veroA prima vista, potrebbe sembrare un'illusione ottica, un inganno della vista e della mente.
Il surrealismo dei sogni: in mostra c'è l’universo visionario di Giulio Giannotta#Giannotta- Ferrara || Sabato alle 17, l’Hotel Carlton di Ferrara apre le porte a una nuova mostra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sapevi che Escher non era un matematico, ma l’artista che spaventava i matematici? Ora i suoi mondi impossibili arrivano in una grande mostra a Padova; Padova, dal 18 febbraio mostra M.C. ESCHER. Tutti i capolavori.
Arte matematica e illusione ottica in un universo visionario e immaginificoDa oggi 18 febbraio e fino al 19 luglio il centro culturale Altinate San Gaetano di Padova ospiterà la più grande e completa esposizione dedicata a M.C. Escher, l’artista olandese che ha saputo creare ... padovaoggi.it
Arte e matematica, la mostra degli studentiCarpi, l’esposizione organizzata dai ragazzi del liceo Fanti è stata apprezzata da oltre 500 visitatori. Dai laboratori fino alla realtà virtuale Cubi che raccontano storie di intrecci: questo il ... ilrestodelcarlino.it
Arte e matematica insieme per fare divulgazione. Al Liceo Cairoli il progetto “Chiavi per decifrare il mondo” facebook
Sta per inaugurare nel capoluogo veneto, presso il Centro Culturale Altinate, un’esposizione che racconta l'incontro tra arte, matematica e geometrie illusorie in oltre 150 capolavori firmati da Maurits Cornelis Escher. x.com