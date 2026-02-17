L’Assemblea Regionale Siciliana ha respinto con voto segreto due norme fondamentali del ddl sugli Enti locali, causando polemiche tra i deputati; si tratta di disposizioni che riguardano il limite ai mandati e la nomina dei consiglieri supplenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bocciati consigliere supplente e terzo mandato nei piccoli Comuni. L’ Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha respinto, con voto segreto, due disposizioni centrali del disegno di legge sugli Enti locali, tornato oggi, 17 febbraio, in aula per l’esame finale. La decisione ha inciso in modo significativo sull’impianto del provvedimento, ridimensionandone la portata. La prima norma a cadere è stata l’ articolo 7, che prevedeva l’istituzione della figura del consigliere supplente. Il testo è stato bocciato con 32 voti favorevoli e 22 contrari, numeri che non hanno consentito il via libera alla misura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ars, stop con voto segreto a due norme chiave del ddl Enti locali

Il voto segreto affossa il ddl Enti locali: nuove crepe nella maggioranza all'ArsIl voto segreto ha fatto cadere il ddl Enti locali alla Regione Sicilia, creando nuove tensioni nella maggioranza di centrodestra.

Riforma enti locali, all'Ars il voto segreto incombe sulla norma che prevede il 40% di donne nelle Giunte comunaliL'Assemblea regionale siciliana sta discutendo la riforma degli enti locali, con particolare attenzione alla norma che prevede almeno il 40% di donne nelle Giunte comunali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.