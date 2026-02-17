Il progetto “Nati per Leggere” organizza il suo secondo appuntamento di febbraio a Arezzo, perché vuole coinvolgere più famiglie nella promozione della lettura tra i bambini. Martedì 24 febbraio alle 17, i genitori e i piccoli si riuniranno in una sala comunale per ascoltare storie e scoprire nuovi libri.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Arriva il secondo incontro del mese di febbraio di “ Nati per Leggere” Martedì 24 febbraio alle ore 17. 00 presso la Biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino. La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Ed è per questo che ogni anno l’iniziativa “Nati per Leggere” riscuote tanto successo tra le famiglie. Così dopo il primo appuntamento che ha visto la partecipazione di un gran numero di bimbi accompagnati dai loro genitori, martedì 24 febbraio alle ore 17 presso la Biblioteca comunale è previsto il secondo incontro. Dal 1999, Nati per Leggere ha l 'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta “Le parole dei libri intensificano la relazione, il contatto e la sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

