Arresto e Daspo di 4 anni | il provvedimento dopo Inter-Juve

Decisione presa dalla Questura: tutti i dettagli Daspo di 4 anni dopo l’arresto, questo il provvedimento emesso dopo o comunque nelle ore di Inter-Juve, il derby d’Italia dello scorso weekend che ancora riempie le pagine di giornali e siti. E ovviamente i social, dove sia Bastoni che La Penna hanno subito e stanno subendo i peggiori insulti. L’arbitro ha già presentato una denuncia alla polizia postale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Daspo di 4 anni è stato inflitto al 19enne ultrà interista, facente parte del gruppo Viking, che lo scorso 1° febbraio ha lanciato una bomba carta in campo, esplosa poi vicino a Emil Audero, all’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

