Arresto e Daspo di 4 anni | il provvedimento dopo Inter-Juve

La Questura ha emesso un Daspo di quattro anni e ha arrestato un tifoso dopo il derby Inter-Juve dello scorso fine settimana, che ha visto incidenti tra supporter e denunce per comportamenti violenti. Durante la partita, alcuni tifosi hanno lanciato oggetti e si sono scontrati con le forze dell’ordine, portando a queste misure restrittive.
Decisione presa dalla Questura: tutti i dettagli Daspo di 4 anni dopo l’arresto, questo il provvedimento emesso dopo o comunque nelle ore di Inter-Juve, il derby d’Italia dello scorso weekend che ancora riempie le pagine di giornali e siti. E ovviamente i social, dove sia Bastoni che La Penna hanno subito e stanno subendo i peggiori insulti. L’arbitro ha già presentato una denuncia alla polizia postale. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il Daspo di 4 anni è stato inflitto al 19enne ultrà interista, facente parte del gruppo Viking, che lo scorso 1° febbraio ha lanciato una bomba carta in campo, esplosa poi vicino a Emil Audero, all’inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita contro la Cremonese, e per questo motivo gli è stato imposto un DASPO di quattro anni.
Un tifoso di 19 anni ha lanciato un petardo verso Audero durante la partita tra Cremonese e Inter, causando l’interruzione del match.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
