Arpa la protesta dei 95 precari | Rischiamo di restare a casa dal primo marzo

I 95 precari di Arpa Sicilia si sono riuniti questa mattina davanti alla Presidenza della Regione per chiedere un intervento diretto del presidente Renato Schifani. La protesta nasce dalla paura di perdere il lavoro a partire dal primo marzo, una data che rischia di lasciarli senza occupazione e senza stipendio. Molti di loro hanno portato cartelli e hanno raccontato di aver già ricevuto annunci di sospensione dalle loro attività.

Sit in dei lavoratori davanti alla Presidenza della Regione. Il sindacato Csa-Cisal: "Uno spreco di competenze e professionalità acquisite che danneggerebbe i siciliani" "Questa mattina i 95 precari di Arpa Sicilia sono tornati in piazza, stavolta davanti alla Presidenza della Regione, per chiedere l'intervento del presidente Renato Schifani". Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal. E aggiunge: "Il tempo ormai sta scadendo: a fronte di una scopertura d'organico di oltre il 70%, che impedisce ad Arpa di garantire i servizi essenziali, e pur in presenza di una norma nazionale che consentirebbe le stabilizzazioni, 95 precari rischiano di rimanere a casa dal prossimo 1 marzo.