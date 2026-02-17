Ariete lotta ma perde Quinto set al cardiopalma

L’Ariete ha perso una partita difficile contro l’Ambra Cavallini, che si è decisa al quinto set dopo un match combattuto. La squadra di Prato ha combattuto con tutte le forze, ma alla fine ha ceduto sul filo di lana, con il punteggio di 17-15 nell’ultimo parziale. La vittoria permette a Pontedera di allungare in classifica, lasciando l’Ariete con una sconfitta amara.

Niente da fare per Prato, sorride Pontedera. L'Ariete perde al quinto set per 3-2 contro l'Ambra Cavallini (25-22; 19-25; 21-25; 25-23; 17-15). Con Saletti a mezzo servizio e contro una buona squadra, la prestazione Prato l'ha comunque fornita. Nel primo set le padrone di casa partono forte (10-8), l'Ariete reagisce ma subisce un nuovo break (14-10). Si va avanti punto a punto fino al 15-14, ma poi Pontedera si issa sul 20-16. Di nuovo Prato ad accorciare sul 21-20, ma è un fuoco di paglia, perché Pontedera si aggiudica il primo set. Nel secondo parziale si va avanti sul filo dell'equilibrio in avvio (3-3 e 8-10).